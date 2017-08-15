Cengiz Özyalçın: Galatasaray aşkıyla...

Sarı-kırmızılı takımın omurgasının değiştiğini vurgulayan Özyalçın, "Lig 34 hafta. İnşallah tüm maçlar bugünkü gibi güzel ve neşeli geçer. Geçen seneden bu yana neyin değiştiğini siz basın mensuplarına sormak lazım. Birinci devre özellikle gördüğüm kadarıyla mücadeleci, topa 3-4 kişi basan ve özlediğimiz bir Galatasaray vardı. İkinci yarı ise tempo biraz düştü" dedi.

İlerleyen haftalarda takımın böyle devam edeceğine inandığını vurgulayan Özyalçın, "Ben sizler gibi uzaktan izliyorum. Galatasaray aşkıyla yaklaşıyorum olaylara. Daha liglerin birinci haftasındayız, çok şey değişecek. Bakacağız, göreceğiz" diye konuştu.