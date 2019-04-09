Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti
Sivasspor resmi sitesinden yapılan açıklamada; Sivas Belediyespor asbaşkanı Cengiz Kuzucuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Sivas Belediyespor asbaşkanı Cengiz Kuzucuoğlu'nun bu sabah hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Cengiz Kuzucuoğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Sivas Belediyespor camiasına başsağlığı diliyoruz.
Merhum Kuzucuoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulu Cami'den kaldırılacaktır."
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