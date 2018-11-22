Cengiz için olay sözler! 'İki sezondur Roma'da ama...'
İtalya'daki milli yıldızımız için flaş açıklama.
Roma'nın iki eski futbolcusundan milli yıldızımız Cengiz Ünder'e övgüler...
Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, Cengiz'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu.
İYİ BİR SEÇİM
Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum" dedi.
Vincent Candela ise, "Cengiz, çok güzel gelişiyor. Daha çok genç ve Roma'ya geleli 1 yıl oldu. Önümüzdeki sene daha büyük işler yapacak. Önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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