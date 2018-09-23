Cengiz, Hakan, Ronaldo... İtalya Serie A maçları CANLI!
İtalya Serie A maçlarını yayınlayan Nesine.com, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo'nun maçlarını arka arkaya CANLI olarak ekranlara taşıyacak! İşte detaylar...
Bologna - Roma
- Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçen sezonu mumla aratan performansı sebebiyle bugün yedeğe çekilebilir.
- Teknik patron Eusebio Di Francesco'nun, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov ve Stephan El Shaarawy'den de memnun olmadığı, 3-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası yeni bir kadro ile Bologna karşısına çıkacağı söyleniyor.
- Bologna'nın kalesinde Lukasz Skorupski, hücumunda ise Mattia Destro yer alıyor. (eski Romalı futbolcular)
Milan - Atalanta
- Dudelange maçında yedek bekleyen ve maçın son bölümünde oyuna giren Hakan Çalhanoğlu ilk 11'e dönüyor.
- Gennaro Gattuso'nun 'Suso, Higuain, Çalhanoğlu' üçlüsü ile Atalanta karşısına çıkması bekleniyor.
- Atalanta, teknik patron Gian Piero Gasperini'nin sözleşmesini uzattı ama kameralara yakalanan küfürleri sebebiyle karşılaşmayı San Siro tribünlerinden takip edecek.
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Frosinone - Juventus
- Geçtiğimiz hafta, Chievo karşısında bulduğu gollerle Serie A 'gol defteri' açılan Cristiano Ronaldo, hafta arasındaki Valencia deplasmanında kırmızı kart görünce kameralara göz yaşlarıyla yansıdı.
- Douglas Costa cezalı, Andrea Barzagli sakat, Sami Khedira'nın durumu maç saati netleşecek.
- Khedira yetişmezse Emre Can ilk 11'de olacak. Hücumda ise 'Dybala, Mandzukic, Ronaldo' üçlüsünü izleyeceğiz.
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