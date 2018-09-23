Cengiz, Hakan, Ronaldo... İtalya Serie A maçları CANLI!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Cengiz, Hakan, Ronaldo... İtalya Serie A maçları CANLI!
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
23.09.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Cengiz, Hakan, Ronaldo... İtalya Serie A maçları CANLI!

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Cengiz, Hakan, Ronaldo... İtalya Serie A maçları CANLI!

İtalya Serie A maçlarını yayınlayan Nesine.com, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo'nun maçlarını arka arkaya CANLI olarak ekranlara taşıyacak! İşte detaylar...

Bologna - Roma

- Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçen sezonu mumla aratan performansı sebebiyle bugün yedeğe çekilebilir.

- Teknik patron Eusebio Di Francesco'nun, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov ve Stephan El Shaarawy'den de memnun olmadığı, 3-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası yeni bir kadro ile Bologna karşısına çıkacağı söyleniyor.

- Bologna'nın kalesinde Lukasz Skorupski, hücumunda ise Mattia Destro yer alıyor. (eski Romalı futbolcular)

En Çok Oynanan Bahis
  • 142Bologna - Roma
    3
    MS2
    1,50
    28625kez oynandı
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Milan - Atalanta

- Dudelange maçında yedek bekleyen ve maçın son bölümünde oyuna giren Hakan Çalhanoğlu ilk 11'e dönüyor.

- Gennaro Gattuso'nun 'Suso, Higuain, Çalhanoğlu' üçlüsü ile Atalanta karşısına çıkması bekleniyor.

- Atalanta, teknik patron Gian Piero Gasperini'nin sözleşmesini uzattı ama kameralara yakalanan küfürleri sebebiyle karşılaşmayı San Siro tribünlerinden takip edecek.

İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Milan - Atalanta
    3
    MS1
    1,70
    13261kez oynandı
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Frosinone - Juventus

- Geçtiğimiz hafta, Chievo karşısında bulduğu gollerle Serie A 'gol defteri' açılan Cristiano Ronaldo, hafta arasındaki Valencia deplasmanında kırmızı kart görünce kameralara göz yaşlarıyla yansıdı.

- Douglas Costa cezalı, Andrea Barzagli sakat, Sami Khedira'nın durumu maç saati netleşecek.

- Khedira yetişmezse Emre Can ilk 11'de olacak. Hücumda ise 'Dybala, Mandzukic, Ronaldo' üçlüsünü izleyeceğiz.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 155Frosinone - Juventus
    3
    2,5Üst
    1,40
    10569kez oynandı
Hemen Oyna
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İddaa Tahminleri - 23 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 23 Eylül Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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