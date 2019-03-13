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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.03.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Cengiz: Eğer beka savaşı varsa...

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Cengiz: Eğer beka savaşı varsa...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlediği divan kurulu toplantısında sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz üyelere seslendi.

Cengiz, şöyle konuştu: "Mali konuları görüşmek üzere toplandık ancak başka konular konuşuluyor. Asıl dinlememiz gereken, müfettiş gibi denetlememiz gerek. Benim ve yönetim kurulu üyelerimin burada olmasına neden olan mali konular arkaya atılıyor. Burada konuşulanları dikkate alıyorum. Yönetim kurulu üyelerimizden biri gittikçe çalışma şevkimi kaybediyorum dedi. Makamı yıpratırsanız kendinizi yıpratırsınız. Galatasaray ruhunu yitirmeyelim. Onlara asgari saygıyı gösterelim. Hiçbir başkanıma yapmadım. Yarın başkanlığı bıraktığımızda beni bu duruma düşürmesin. Bütün yönetimlerde bulunanlara teşekkür ediyorum. Lütfen birbirimize yaklaşırken dostça yaklaşalım. Maalesef bizi göreve getiren önemli konular hiç konuşulmuyor. Öncelik mali sorunlar değil, idari sorunlar oldu. Metin Sinan kardeşim toplantının ana maddesi haline geldi. Her çıkan konuşmacı bunu konuştu. İnsanların isminin olumsuz anlamda dolaşmasını istemiyorum."

'Köfte' tartışmalarına ilişkin Mustafa Cengiz, "Hiç kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Yeter, ayıp! Bazen dilim beynimden önümde gidiyor. Bu kötü mü bilmiyorum. Ben orada yediğimiz köfteler midemizi tırmalar dedim. Ben size demedim. Kendime derim size demem" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYARSANIZ DEMOKRASİ GELİŞİR"
Metin Aslan'ın olağanüstü genel kurulu yönetirken hata yaptığını dile getiren başkan Cengiz, "Ya kırmızı ışıkta duracağız ya da geçeceğiz. Kurallara uyarsanız demokrasi gelişir. Uymazsanız anarşi ve kaos olur. Metin Aslan tüzüğe uygun davranışta bulundu. Mahkemeye verilirse o mahkeme iptal olur ama ben böyle bir şey düşünmedim. Metin Aslan kabul ederse önümüzdeki genel kurulu yönetmesi için öneririm" dedi.

"BU BİR VAR OLMA SAVAŞI"
Galatasaray'ın bir savaş verdiğini söyleyen Cengiz, "Bu bir var olma savaşı. Beka savaşı varsa Galatasaray için var. Bu konuya kimse aldırmıyor. Biz borsanın en değerli şirketiyiz. Öz varlıklarımızı 300'e indirdik. İlk defa kar ettik. Bütün aleyhimizdeki tezgahlara rağmen CAS görüşmesi kazandık. Klasörlerle savunmalar gönderdik. O hakemler kurulu doğrudan bizi men edebilirdi. UEFA bu anlamda bizim nedenimizle yapısal dönüşüme girebilir. Bize verdiğiniz yetki ile uluslararası platformlarda savunduk" diye konuştu.

"139 KARDEŞİMİZ KESİNLİKLE ÜYE OLACAK"
Üyelik başvurusu reddedilen 141 kişi hakkında ise Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: "141 üye ilgili ilgili ilk bana geldi, durum bu dedi. İmzaları gördüm. Bize ihbarlar geldi dediler. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli kişiler olduğunu, bunun da sosyal medyada görüldüğü söylendi. Bunlar A grubu liseli kardeşlerimiz. Bir şey demedik. Referans olanlarla görüştük. Hiçbirinin haberi yok. Disiplin kurulu işini ciddiye alıyor. İmzalar çok komik, imza değil. 141 kişi size evraklarını teslim ediyor. İmza sahiplerinin haberi yok. Ben bunları görünce anlatmayın, kapatın dedim. Divana geldik, bir arkadaş çıktı, bunları anlattı. Burada hukuki durum var. Biz bunun deşifre edilmesini istemedik. Hepsini yok sayalım dedik. Yeniden başvurun dedik, 2 kişi başvurdu. Çocukları üye yapmak için yol aradık. Biz iyi niyetle buna çalıştık. Amacımız bize göre suçu olmayan çocukların üye yapılması. 139 kardeşimiz kesinlikle üye olacak."

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Cengiz: Eğer beka savaşı varsa...

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