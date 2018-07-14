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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tenis
AA
14.07.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Cengiz Durmuş: "En büyük hedefimiz, tenisin zengin sporu algısını kırabilmek"

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Cengiz Durmuş: "En büyük hedefimiz, tenisin zengin sporu algısını kırabilmek"

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "tenis ülkesi olma" hedefi için dünyayla entegre olması gerektiğini ifade etti.

"En büyük hedefimiz, tenisin zengin sporu algısını kırabilmek." diyen Durmuş, tenisin 81 il, tüm ilçe ve beldelerde oynanabilir olduğunu görme vizyonuyla yola çıktıklarını anlattı. 

Teniste yetenekli çocukları dünya şampiyonu yapma planlarından bahseden Durmuş, şöyle konuştu: 

"Adım adım hedeflerimize gidiyoruz. Çocuklarımız dünya sıralamasını en üst düzeyde zorlayacak. 55 bin lisanslı sporcumuz var. Ancak şunu söyleyebilirim ülkemizde 1 milyona yakın, ciddi bir nüfus tenis oynuyor. Türkiye, artık ulusal anlamda tenisle anılabiliyor. Ülkemizde her köşeden tenisin sesi geliyor. Tenisin ilgi gördüğünü, takip edildiğini ve çok oynandığını biliyoruz. Hedeflerimiz, önce 100 binler, 200 binler sonra milyonlar olmalı çünkü dünya tenisinde söz sahibi ülkelerin milyonlarca lisanslı tenisçisi var. Biz, o hedeflere ulaşmak zorundayız." 

"Ankara'nın doğusunda kimse parayla tenis oynamıyor, kortlar bedava." diyen Cengiz Durmuş, şöyle devam etti: 

"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimiz sporculara bütçe ayırarak, onlara harcırah vererek, turnuvalara gönderiyor. Antrenmanlar bedava, tesis bedava.

Hiçbir sorumluluğu sporculara yüklemeyen bir yapı oluşmaya başladı. Yetersiz, ama ciddi bir model oluştu. O doğrultuda gidiyoruz. Belediyelerle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimizle yaptığımız tesislerin hepsinde çocuklarımız bedava tenis oynuyor. İyi de sporcularımız yetişiyor. Türkiye'nin her yerinden ulusal başarı gelmeye başladı, inşallah uluslararası başarı da gelecek."

ANTALYA OPEN'A OLUMLU TEPKİLER

Cengiz Durmuş, ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın 24-30 Haziran'da Antalya'da düzenlendiğini anımsattı. 

Türk tenisinde kazanılan başarıların altyapısını, ülke tanıtımında da önemli rol oynayan bu tür turnuvaların oluşturduğunu belirten Durmuş, söz konusu organizasyonun yanı sıra Türk tenisçilerinin gelişimiyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını aktardı. 

Durmuş, teniste dünya merkezi haline gelme ideali doğrultusunda turizm kenti Antalya'nın, bu spor branşında da ilgi çekici olduğuna vurgu yaptı. 

Tenis sayesinde her yıl ortalama 100 bin gecelemeli bir sezon geçirildiğini bildiren Durmuş, söz konusu sporun ülke ekonomisine katkısına değindi. 

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