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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Çenesi kırılan Younes Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak
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Futbol
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15.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Çenesi kırılan Younes Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak

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Çenesi kırılan Younes Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen Belhanda sakatlık geçirmişti. Maçın son dakikalarından yaşanan pozisyonun ardından uzun süre yerde kalan Belhanda'nın çenesinde kırıklar olduğu anlaşılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından oyuncu ameliyat edildi ve dönüşünün milli maç arasından sonraya kalacağı anlaşıldı.

Kasımpaşa maçından çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın durumu ciddi. Suratına gelen diz müdahalesi sonucu sarsıntı yaşayan Belhanda'nın çenesinde 2 kemiğin kırıldığı tespit edildi. Maçtan 1 gün sonra ameliyat edilen Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak.

Galatasarayda Belhanda korkusu Sakatlığı ciddi...
Galatasaray'da Belhanda korkusu! Sakatlığı ciddi...

Kritik maçları kaçırıyor

Younes Belhanda, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkacağı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçında takımdaki yerini alamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'deki Club Brugge ve 1 Ekim'deki PSG maçlarını kaçıracak olan Faslı oyuncu, ligde ise 22 Eylül'deki Yeni Malatyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisi ve 5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.

Milli aradan sonra dönecek

5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçının ardından takım milli araya girecek. O süreçte iyileşmesi beklenen Belhanda'nın 18 Ekim'deki Sivasspor maçında oynayabilir duruma gelmesi planlanıyor.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Kasımpaşa maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Fiziksel süreci tamamladığında eski Falcao’yu izleriz"Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Falcao’nun fiziksel hazırlık sürecini tamamladığında eski performansını göreceklerini söyledi.
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Çenesi kırılan Younes Belhandanın dönüşü 2 ayı bulacak

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