Cenazeye gelecekler mi? Herkes merak ediyordu...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim bu sabah Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada cenaze yeri ve zamanıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Teknik direktörümüz Fatih Terim’in babası merhum Talat Terim’in cenazesi, yarın Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’na defnedilecektir.
O futbolcular gelecek mi?
Özellikle EURO 2016'da prim dağıtımı konusuyla başlayan tartışma sonunda Fatih Terim ve Milli Takım'dan bazı öğrencilerinin arası ciddi şekilde açılmıştı.
Başını Arda Turan'ın çektiği, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Mehmet Topal'ın da içinde bulunduğu futbolcularla Fatih Terim büyük sorunlar yaşamıştı.
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