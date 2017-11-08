Cemil Turan'ın ekibi namağlup şov yapıyor

Fenerbahçe Dereağzı Tesislerinde her hafta yapılan ve Süper Ligin efsane futbolcularının katıldığı efsaneler turnuvasında kaptan Şenol Ustaömer, Zafer Tüzün, Metin Mataracı, Zorbay Kalkan, Metin Uzun, Kubilay Erel, Bayram Yıldız, Turan Sofuoğlu, Göktan Sert, Abdullah Şentürk, Mehmet Mutlu, Süper ligin eski efsaneleri Hami Mandıralı ekibi ile berabere kalınca Teknik Direktör Cemil Turan maçın ikinci yarısında sahanın teknik oyuncusu Zafer tüzün ve Zorbay Kalkan'a verdiğ itaktikle maçın galip bitirilmesini sağladı.