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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA / DHA
14.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek galibiyetle başladı

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Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek galibiyetle başladı

Teniste Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup'taki Türkiye-Danimarka 1. tur serisi, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek'in deplasmanda aldıkları galibiyetlerle başladı.

Erkekler tenisinin Dünya Kupası niteliğindeki organizasyonun ev sahibi Danimarka'nın Aarhus kentindeki Vejlby-Risskov Hallen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ilk müsabakalarında Ay yıldızlılar hanemize 2 puanı yazdırdı.

Kariyerinin 16'ncı Davis Cup tekler maçında Christian Sigsgaard ile mücadele eden İlkel, 2 saat 37 dakika sonunda Milli Takımın hanesine ilk puanı yazdırdı. 24 yaşındaki İlkel, Danimarkalı rakibi Sigsgaard'ı 7-6, 6-7, 6-2'lik setlerle mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.

Eşleşmenin ikinci maçında korta çıkan Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-4, 1-6, 7-6'lık setlerle mağlup etti. 7'nci kez Davis Cup tekler maçına çıkan 23 yaşındaki milli sporcu, Davis Cup kariyerinde 2'nci tekler zaferini elde etti ve serideki skoru 2-0'a getiren isim oldu.
Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı; Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel'den oluşan Ay-yıldızlıların Dünya Grubu 1 Play-off'ları'na gidebilmek için kalan 3 maçtan birini kazanmaları yeterli olacak. Her iki ekibin Davis Cup 2. Grup'taki kaderinin belli olacağı serinin ikinci günündeki çiftler maçı bugün TSİ 13.00'de başlayacak. Sarp Ağabigün-Yankı Erel ikilisi Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen çiftiyle karşı karşıya gelecek. Ardından oynanacak dördüncü maçta Cem İlkel-Holger Vitus Nodskov Rune, 5'inci maçta ise Altuğ Çelikbilek-Christian Sigsgaard ile korta çıkacak.

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