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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
11.07.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Cem Bölükbaşı, Red Bull Toro Rosso Honda’da

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Cem Bölükbaşı, Red Bull Toro Rosso Honda’da

Formula 1 Espor Serisi’nde Dünya 5 numarası olan Cem Bölükbaşı, İngiltere’de düzenlenen Pro Draft gecesinde Red Bull Toro Rosso Honda tarafından 1. tur 7. sırada seçildi. F1 pilotu Pierre Gasly tarafından tercih edilen Bölükbaşı, gelecek sezon F1’in Espor sezonunda mücadele edecek.

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1’in espor sezonu da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Her sene dünyanın dört bir yanından genç isimleri keşfetmeye yönelik çalışmalar yapan F1 takımları, NBA’deki ‘draft’ sistemine benzer bir yöntemle gelecek vadeden genç oyuncuları takımlarına katıyor.

F1 Espor Serisi’nin 2018 draftı da İngiltere’de gerçekleşti. Espor sezonunda takımı bulunmayan Ferrari dışındaki 9 ekip 40 kişi arasından seçimlerini yaptı. Dünya çapında 66 bin kişinin elemelere katıldığı draftta son 40’a kalmayı başaran dünya 5 numarası Cem Bölükbaşı, tarihin ilk F1 Espor Serisi draftındaRed Bull Toro Rosso Honda tarafından birinci turda yedinci sırada seçildi. Cem Bölükbaşı’nın takım arkadaşı olarak Patrick Holzman, Red Bull Toro Rosso Honda tarafından ikinci tur dördüncü sıradan seçildi.

Türkiye espor tarihine geçen seçimi, Toro Rosso takımının F1 pilotu Pierre Gasly yaptı. Tarihi anların ardından konuşan Bölükbaşı, “Çok mutluyum. Bana destek veren herkese teşekkürler” dedi.

Cem Bölükbaşı, Red Bull Toro Rosso Honda’da

Max Verstappen de seçimini yaptı

F1 Espor Serisi, Sim Racing denilen formatta gerçekleşiyor. Gerçeğine benzeyen bir simülasyonun içinde mücadele eden pilotlar, sanal ortamda da olsa başta direksiyon olmak üzere birçok parçanın gerçeğini kullanıyor. Sim Racing formatında uzun süredir yarışan Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz sezonu 10 üzerinden 7.7 puanla tamamlamış, draft öncesindeki yarışlarda ise ikinci olmayı başarmıştı.

Draft gecesine Red Bull’un genç pilotu Max Verstappen de katıldı. Verstappen, 2008 Britanya Ulusal Formula Ford 1600 şampiyonu Graham Carroll'ı seçti. Onun takım arkadaşı Joni Tormala olacak.

 

 

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