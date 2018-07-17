Celutska’dan iki yıllık imza
Antalyaspor’da Ondrej Celustka ile anlaşmaya varıldı, Çek savunma oyuncusu yeniden kadroya katıldı.
Antalyaspor iç transferde sözleşmesi biten Ondrej Celutska’yı takımda tuttu. 2015’te Almanya’nın Nürnberg takımından gelen Çek oyuncunun iki yıl daha kırmızı-beyazlı ekipte forma giyeceği belirtildi.
Güney ekibinde 3 yıldır görev yapan ve sağ bek dışında stoper ve sol bekte de görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu, 90 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. (Fanatik)
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