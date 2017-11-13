Celtics'ten üst üste 12. galibiyet

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics'te Al Horford 21, Jaylen Brown 18 ve Terry Rozier 16 sayıyla Raptors'a karşı alınan galibiyette önemli rol üstlendi.
TD Garden'da oynanan maçta sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 19, CJ Miles 10 sayı buldu.
THUNDER FARKLI KAZANDI
Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 112-99 yendi.
Bu sezon 6. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 37, Russell Westbrook 27 sayı üretti.
Mavericks'te Harrison Barnes'ın 22, Yogi Ferrell'ın 18, Dennis Smith Jr'ın 15 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Toronto Raptors: 95-94
Detroit Pistons-Miami Heat: 112-103
Indiana Pacers-Houston Rockets: 95-118
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 112-99