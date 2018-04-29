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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
A.A
29.04.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Celtics tur atladı

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Celtics tur atladı

Boston Celtics, Milwaukee Bucks ile oynadığı play-off ilk tur serisini 4-3 kazanarak NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Milwaukee Bucks'ı 112-96 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Boston Celtics ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. karşılaşmasını, 112-96 ev sahibi Celtics kazandı. Rakibini 4-3'lük skorla eleyen Celtics, konferans yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

Celtics'i galibiyete, 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Terry Rozier, 26 sayı, 8 ribaunt üreten Al Horford ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maçı bitiren Jayson Tatum taşıdı.

Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Eric Bledsoe 23 sayıyla mücadele etti.

- Warriors öne geçti

Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finali ilk maçında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 123-101 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Warriors'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Klay Thompson ve 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Pelicans'ta Anthony Davis'in 21 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, E'Twaun Moore'un 15 sayı ve Jordan Crawford'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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