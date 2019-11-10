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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
10.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti

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Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, all-star oyuncusu Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, San Antonio Spurs deplasmanından 135-115 galip ayrıldı ve üst üste 7. karşılaşmasını kazandı.

Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 7 ribaunt üreten Jaylen Brown ve 26 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker taşıdı. Spurs'te DeMar DeRozan 22, Patty Mills 20 sayı kaydetti.

Maç öncesi 20,3 sayı, 7,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamaları bulunan Celtics oyuncusu Gordon Hayward, 2017-18 sezonundan sonra bir talihsizlik daha yaşadı.

2017-18 sezonunun açılış gününde sol ayak bileği kırıldığı için sahalardan bir yıl uzak kalan 29 yaşındaki basketbolcunun sol eli, ilk yarıda Spurs'ten LaMarcus Aldridge ile çarpıştığı pozisyonda kırıldı.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 115-135
Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-115
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-108
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 122-138
Chicago Bulls-Houston Rockets: 94-117

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