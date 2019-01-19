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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
A.A. / Fotoğraf: Reuters
19.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Celtics, Irving'le kazandı! 38 sayı...

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Celtics, Irving'le kazandı! 38 sayı...

Boston Celtics, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in 38 sayısının yardımıyla Memphis Grizzlies'ı 122-116 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in üstün performansının yardımıyla Memphis Grizzlies'ı 122-116 mağlup etti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Boston Celtics, sezonun 27. galibiyetini konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı yenerek aldı.
Celtics'te all-star Kyrie Irving 38 sayı, 11 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Marcus Smart 20 sayı ve 6 ribaunt, Al Harford ise 18 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 26. kez kaybeden Grizzlies'ta Mike Conley 26 sayıyla takımının en skoreri oldu. Jaren Jackson 23 sayı, Marc Gasol ise 12 asist, 11 ribaunt ve 4 sayıyla mücadele etti.

- Jazz'da 3 oyuncu "double-double" yaptı

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz ise konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 115-99 yendi.
Sezonun 26. galibiyetine uzanan Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı ile maçın en skoreri olurken, Rudy Gobert 19 sayı ve 15 ribaunt, Royce O'Neale 16 sayı ve 11 ribaunt, Derrick Favors ise 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Bu sezon 37. mağlubiyetini alarak Doğu Konferansı'nda son sırada kalmaya devam eden Cavaliers'ta Ante Zizic 15 sayı ve 10 ribaunt, Collin Sexton 15 sayı, maça ilk 5'te başlayarak 23 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman da 7 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 122-116
Detroit Pistons-Miami Heat: 98-93
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 115-117
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 113-116
Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 115-99
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 94-112
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 128-112 

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