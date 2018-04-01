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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
A.A
01.04.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Celtics 6'lıyı buldu! Müthiş seri...

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Celtics 6'lıyı buldu! Müthiş seri...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 110-99 yenen Boston Celtics, üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Boston Celtics ile Toronto Raptors arasındaki karşılaşmayı, 110-99 ev sahibi Celtics kazandı.
Batı Konferansı lideri Houston Rockets, Raptors'ın yenilmesiyle tarihinde ilk kez normal sezonu ligin en yüksek galibiyet yüzdesiyle bitirmeyi garantiledi.
Celtics'i galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Marcus Morris, 24 sayı, 6 ribaunt üreten Jayson Tatum ve maçı 21 sayı, 7 asistle tamamlayan Terry Rozier taşıdı.
Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Serge Ibaka'nın 15 sayı, 10 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 13 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Warriors 3 maç sonra kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 112-96 yenerek 3 karşılaşma sonra galibiyete ulaştı.
Warriors'ta önceki maç sakatlıktan dönen Kevin Durant'in ardından Klay Thompson da formasına kavuştu. Durant 27 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Thompson ise 25 sayı üretti.
Kings'te Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 15, Bogdan Bogdanovic ve Willie Cauley-Stein 12'şer sayı attı.

- Wall sahalara döndü

Washington Wizards, 2 ay önce dizinden sakatlanan all-star oyun kurucusu John Wall'un parkeye adım attığı karşılaşmada, Charlotte Hornets'i 107-93 mağlup etti.
Ev sahibi Wizards'ta Wall 15 sayı, 14 asist, Otto Porter da 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal ise 22 sayı kaydetti.
Hornets'te Dwight Howard 22 sayı, 13 ribaunt ve Malik Monk 17 sayıyla mücadele etti.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 107-93
New York Knicks-Detroit Pistons: 109-115
Boston Celtics-Toronto Raptors: 110-99
Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-110 (uzatmada)
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 96-112

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