Celtic'e kupada kolay lokma! iddaa'da handikap...
İskoçya Kupası 4. tur maçında, Glasgow ekibi Celtic, İskoçya Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Airdrieonians'ı ağırlıyor. Rotasyon beklentisi var, işte detaylar...
- Sol bek Kieran Tierney ve stoper Filip Benkovic iyileştiler ama riske edilmeyeceklerdir.
- Daniel Arzani ve Eboue Kouassi'nin sakatlıkları ise devam ediyor. Tom Rogic de Avustralya ile Asya Kupası'nda...
- Kalede Craig Gordon, stoperde Dedryck Boyata ve sağ bekte Mikael Lustig de ekstra bir dinlenme yapabilir.
- Hücumun en ilerisinde, normal şartlarda Odsonne Edouard izlemeliyiz ama Brendan Rodgers, PSG'den kiralanan Timothy Weah ve Dunajska Streda'dan alınan Vakoun Issouf Bayo arasında bir tercih yapacaktır.
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Airdrieonians
- İskoçya Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Airdrieonians bir önceki turda, kendi liginden Dumbarton'u 3-0 geçmeyi başarmıştı.
- Arbroath'ın açık ara lider olduğu ligde play-off kovalıyorlar.
- Deplasmanda oynadıkları son 6 resmi maçta sadece 1 kez kaybettiler ama hiçbiri de, takdir edersiniz ki, Celtic kadar zorlu değildi.
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