Celtic fark atabilir mi? iddaa'da 2 handikap...
Erivan'dan 3-0 gibi net bir skorla dönen Celtic, seyircisi önünde iddaa'nın açtığı 2 handikabı geçebilecek mi? İşte detaylar...
Celtic
- Dünya Kupası'nda boy gösteren Tom Rogic (Avustralya) ve Cristian Gamboa (Kosta Rika) takıma katıldı ama bugün sahada olmayacaklar.
- Dedryck Boyata (Belçika) ve Mikael Lustig (İsveç) tatilde.
- Jonny Hayes ve Lewis Morgan sakat, kaleci Craig Gordon iyileşti ama 3-0'ın avantajı düşünülüp riske edilmeyebilir.
- Menajer Brendan Rodgers, 3-0'a rağmen rövanşı ciddiye aldıklarını açıkladı.
- Çift forvet görmeye alışık olmadığımız takım, hazırlık maçlarının son kısmında ve Erivan'daki mücadelede Edouard-Dembele ikilisiyle sahaya çıkmıştı. Rodgers, sene içerisinde de değişik taktikler deneyeceklerini söyledi.
Alashkert
- Bu sezonla birlikte, 4 sezondur Avrupa kupalarında boy gösteren Alashkert, deplasmanda oynadığı 6 maçtan galibiyet çıkartamadı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- 2 yıldır, 4 maçtır deplasmanda oynadıkları Avrupa maçlarında 2.5 gol barajı aşılmadı, 3 beraberliğin tamamı bu periyotta elde edildi.
- Bu verilerin ışığında, iddaa'nın açtığı 2 handikabı aşmak Celtic için kolay olur mu?
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