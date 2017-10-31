Celtic Bayern Münih maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kozlarını paylaşacak olan 2 takım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Celtic Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

60.411 kişi kapasiteli Celtic Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Son 10 yılda, Brendan Rodgers ile Jupp Heynckes 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Jupp Heynckes yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.

Ev sahibi takımda Jozo Simunovic, Patrick Roberts, Olivier Ntcham, Anthonty Ralston, misafir takımda ise Thomas Müller, Franck Ribery, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

31 Ekim Salı günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

SON KARŞILAŞMALAR

2 maçı Bayern Münih kazanırken, 1 maç berabere bitti.Celtic bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

Celtic 1 gol atarken, Bayern Münih 5 golle karşılık verdi.

1 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

1 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

2 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Celtic 1 ve Bayern Münih 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.