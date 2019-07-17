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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2019 - 03:36, Son Güncelleme:

Celtic, 3-1'in avantajıyla rövanşa çıkıyor! iddaa'da oynanması gereken...

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Celtic, 3-1'in avantajıyla rövanşa çıkıyor! iddaa'da oynanması gereken...

Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında, Saraybosna deplasmanında 3-1 kazanan Celtic büyük avantaj yakalamıştı. Rövanş öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

CELTIC - SARAJEVO

- Sezonun ilk resmi maçında Saraybosna deplasmanında 3-1 kazanan Celtic, hücumdaki etkin oyununa rağmen savunma konusunda henüz hazır olmadığının sinyalini verdi.

- Sağ bek Mikael Lustig ve stoper Dedryck Boyata'nın takımdan ayrılması, bir başka stoper Filip Benkovic'in kirasının sona ermesi, ilk resmi maça stoperde Nir Bitton'un başlamasına neden oldu. (orijini orta saha)

- Sol bekte de hafif bir kriz var! Kieran Tierney'nin sakatlığı sebebiyle yeni transfer Boli Bolingoli ilk 11'deydi ama 60 dakika dolmadan yerini Jonny Hayes'e bıraktı.

- 1-0 geriye düşen takımın devreye moralli girmesini sağlayan 99'lu Mikey Johnston, 2-1 öne geçiren goldeki ayakta kalışıyla Odsonne Edouard, son 15 dakika sahne almasına rağmen klas bir gole imza atan Scott Sinclair... Hücumda işler tıkırında...

- Sarajevo karşısında yeni transfer, stoper Christopher Jullien'in ilk 11'de olması bekleniyor. Sol bekte Boli Bolingoli riske edilmeyecektir, o bölgede Jonny Hayes başlayacaktır. 

- Bosna ekibinde ise ilk maç beklenti altında kalan Anel Hebibovic ve Amar Rahmanovic yerine Aladin Sisic ve Benjamin Tatar'ın maça başlayan kadroda yer alacağı söyleniyor.

Celtic, 3-1in avantajıyla rövanşa çıkıyor iddaada oynanması gereken...

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var. Bu fark ilk maçta da açıkça ortaya çıktı. İskoç ekibi, Bosna Hersek takımı Sarajevo'yu deplasmanda 3-1'le geçti. Rövanş maçına oldukça rahat çıkacak olan Celtic, karşısında riske girmek zorunda kalacak bir takım bulacak. Sarajevo'nun alacağı risk savunmasında açıklar vermesine neden olacaktır. Yine farklı bir Celtic galibiyeti çıkacaktır.

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