Celtic, 3-1'in avantajıyla rövanşa çıkıyor! iddaa'da oynanması gereken...
Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında, Saraybosna deplasmanında 3-1 kazanan Celtic büyük avantaj yakalamıştı. Rövanş öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
CELTIC - SARAJEVO
- Sezonun ilk resmi maçında Saraybosna deplasmanında 3-1 kazanan Celtic, hücumdaki etkin oyununa rağmen savunma konusunda henüz hazır olmadığının sinyalini verdi.
- Sağ bek Mikael Lustig ve stoper Dedryck Boyata'nın takımdan ayrılması, bir başka stoper Filip Benkovic'in kirasının sona ermesi, ilk resmi maça stoperde Nir Bitton'un başlamasına neden oldu. (orijini orta saha)
- Sol bekte de hafif bir kriz var! Kieran Tierney'nin sakatlığı sebebiyle yeni transfer Boli Bolingoli ilk 11'deydi ama 60 dakika dolmadan yerini Jonny Hayes'e bıraktı.
- 1-0 geriye düşen takımın devreye moralli girmesini sağlayan 99'lu Mikey Johnston, 2-1 öne geçiren goldeki ayakta kalışıyla Odsonne Edouard, son 15 dakika sahne almasına rağmen klas bir gole imza atan Scott Sinclair... Hücumda işler tıkırında...
- Sarajevo karşısında yeni transfer, stoper Christopher Jullien'in ilk 11'de olması bekleniyor. Sol bekte Boli Bolingoli riske edilmeyecektir, o bölgede Jonny Hayes başlayacaktır.
- Bosna ekibinde ise ilk maç beklenti altında kalan Anel Hebibovic ve Amar Rahmanovic yerine Aladin Sisic ve Benjamin Tatar'ın maça başlayan kadroda yer alacağı söyleniyor.
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İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var. Bu fark ilk maçta da açıkça ortaya çıktı. İskoç ekibi, Bosna Hersek takımı Sarajevo'yu deplasmanda 3-1'le geçti. Rövanş maçına oldukça rahat çıkacak olan Celtic, karşısında riske girmek zorunda kalacak bir takım bulacak. Sarajevo'nun alacağı risk savunmasında açıklar vermesine neden olacaktır. Yine farklı bir Celtic galibiyeti çıkacaktır.
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