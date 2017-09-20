Celta Vigo'ya "seyircisizlik" cezası

La Liga'da geçtiğimiz sezon yürürlüğe girse de şimdiye kadar hiç uygulanmayan, maç canlı yayınında ana kameranın arkasındaki tribünün en az yüzde 70 dolduramayan kulüplere para cezası verilmesi kuralının ilk mağduru milli futbolcu Emre Mor'un da formasını giydiği Celta Vigo oldu.

Ligin 1. haftasında Real Sociedad, 3. haftasında da Alaves'e karşı sahasında oynayan Celta Vigo, geçtiğimiz sezona göre tribün doluluk oranın üzerine çıksa da yeni kural nedeniyle para cezası aldı.

LFP'nin verdiği cezaya itiraz hakkı olan Celta Vigo'nun, eğer bunu yapmaz ya da olası itirazı olumlu sonuçlanmazsa gelecek maçta elde edeceği tribün gelirinden bir kısmını (5-6 bin avro) ceza olarak ödemesi gerektiği açıklandı. Benzer bir ceza almamak için bilet fiyatlarını düşüren Celta Vigo Kulübü, normalde 20-50 avro olan canlı yayın televizyonunun ana kamerası arkasındaki tribünün biletlerini, 5. haftada yarın Getafe'ye karşı oynayacağı maçta 15-40 avroya kadar indirdi.

Geçen sezonun rakamlarına göre canlı yayın haklarından toplam 53,3 milyon gelir elde eden Celta Vigo, La Liga kulüpleri arasında en fazla gelir edenler listesinde 12. sırada bulunuyor. Celta Vigo'nun geçen sezon tribünlerinde ortalama taraftar sayısı ise 17 bin olarak gerçekleşti.

Bir yıl önce yürürlüğe giren söz konusu kural, maç canlı yayın haklarını satın alan televizyonun ana kamerasının arkasında gözüken tribünün en az yüzde 70 dolu olmasını zorunlu kılıyor. LFP, bu yeni kural sayesinde stadyumlardaki doluluk oranının bir yılda artış gösterdiğini belirtiyor.