Celta Vigo Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Celta Vigo Barcelona maçı ile bu akşam İspanya Ligi'nde 33. hafta karşılaşması oynanacak. Spor severler bu mücadele öncesinde Celta Vigo Barcelona maçının hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Celta Vigo Barcelona bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
İspanya Ligi lideri Barcelona deplasmanda bu akşam Celta Vigo'nun konuğu oluyor. Ligin 33. hafta karşılaşmasında 82 puanla liderliğini sürdüren Barcelona en yakın rakibi Atletico Madrid'e 11 puan fark atarak rahat bir yarış sürdürüyor. 3. sıradaki Real Madrid'in puanı ise 15.
Barcelona deplasmanda çıktığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik alarak ciddi bir istatistiğin sahibi oldu. Ayrıca Barcelona içerde ve dışarda bu yıl hiç mağlup olmayarak yoluna ligde yoluna devam ediyor. Deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada rakip filelere 36 gol atan Barcelona kalesinde 9 gol gördü.
Kendi sahasında 15 karşılaşma oynayan Celta Vigo, bunların 7'sinde galip gelip, 5 beraberlik elde etti. Celta Vigo 15 karşılaşmanın 3'ünden de mağlup ayrıldı. Sahasında 26 gol bulan Celta, kalesinde 17 gol gördü.
Celta Vigo Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Celta Vigo Barcelona maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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