Celta, Betis engelini geçti! Emre Mor kaç dakika oynadı...

Mücadelede gol perdesini bir dönem Liverpool ve Sevilla gibi ekiplerin de formasını giyen Iago Aspas 12.dakikada açtı. Betis aradığı beraberlik golünü bulamadı ve soyunma odasına 1-0’lık Celta Vigo üstünlüğüyle gidildi.

Goller ikinci yarıda arttı

Karşılaşmanın 57.dakikasında bu kez sahneye Uruguaylı genç forvet Maxi Gomez çıktı ve durumu 2-0’a getirdi. Konuk ekip Real Betis, 71.dakikada Sergio Leon’un attığı golle skoru 2-1’e taşıdı.

Ancak; maçta Iago Aspas 79.dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve Celta Vigo 3-1'lik üstünlük yakaladı. Betis, 90.dakikada penaltıdan Guardado ile skoru 3-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla bitti. Bu arada Aspas 23 maçta 15 gol 4 asiste ulaştı.

Emre Mor son dakikalarda sahada

Celta Vigo’da milli futbolcu Emre Mor yedeklerde yer aldı ve 87.dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından Celta 31 puana ulaşırken, Betis 27 puanda kaldı. Emre Mor’un takımı gelecek hafta Alaves’e konuk olurken, Betis ise sahasında Villarreal ile mücadele edecek. (Ajansspor)