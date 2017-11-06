Celil Sağır kimdir, kaç yaşında?

Samsunspor taraftarınca seçilen Samsunspor Tarihinin En İyi İlk 11'i'nde yer alan Celil Sağır, 15 Nisan 1974’de doğdu. Profesyonel futbol kariyerine 1992'de Samsun kulüplerinden Kadıköyspor'da başladı. 1994'ten itibaren formasını giymeye başladığı Samsunspor'da 2000 yılına kadar forma giydi. 147 maçta 14 gol kaydetti. 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmasına karşın sakatlıklardan ötürü pek forma şansı bulamadı. 2001-2002 sezonu başında döndüğü Samsunspor'da 5 sezon daha oynadı.
Samsunspor taraftarınca seçilen Samsunspor Tarihinin En İyi İlk 11'i'nde yer alan Celil Sağır, 23 Ağustos 2014 tarihinde Samsunspor ile Orduspor arasında oynanan karşılaşmada jübilesini yaptı. Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğü döneminde 7 kez Türkiye millî futbol takımı forması giydi.