Çelikler'den ibra yorumu! "Cengiz yönetimine yapılmış bir darbedir..."
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin son yapılan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemesi konusu üzerine yorumlarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin son yapılan mali genel kurulda ibra edilmemesi konusu üzerine yorumlarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler şunları söyledi:
“Ben Galatasaray yönetiminde Abdurrahim Albayrak dışında kimseyi tanımıyorum. Bu ibra edilmeme kararı benim hiç ilişkimin olmadığı Mustafa Cengiz yönetimine yapılmış bir darbedir. Yönetime haksızlık yapıldı. 2011’de de Adnan Polat ve yönetimine darbe yapıldığını söylüyordum. İnan Kıraç önderliğinde yapılan o darbenin de ileride bir sonucu olacağını düşünüyorum ki şimdi de ikincisini gördük. Burada da bir organizasyon var ama Adnan Polat yönetimine yapılandan daha küçük bir grupla yapıldı. Bu Galatasaray gibi demokrasisiyle ön plana çıkan ve açık toplum yapısını bütün kulüplerden fazla önde tutan bir camiaya yakışmadı.“
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