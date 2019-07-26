Çeliker'den, Dilek Gerez'e plaket
59 ülke sporcusunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kendi yaş kategorisinde Dünya 3'sü olan Dilek Gerez'e Kadıköy MHP İlçe Teşkilatı'ndan teşekkür plaketi verildi.
MHP Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Çeliker, ülkemizi Dünyaya tanıtan Dilek Gerez'in çok önemli bir sporcu olduğunu belirterek "Dilek Gerez ülkemizin gururu. Gelecek nesillere örnek oldu. Başarısıyla gururlandık" dedi.
Dilek Gerez ise tüm sosyal kurumlardan destek aldığını bu olayın kendisini gururlandırdığını ve başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi
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