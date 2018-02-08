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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerÇelebi Yılmaz Vural! 27 oldu...
Spor Arena Çelebi Yılmaz Vural! 27 oldu...
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08.02.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Çelebi Yılmaz Vural! 27 oldu...

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Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Akın Çorap Giresunspor, teknik direktörlük için sezon sonuna kadar Yılmaz Vural'la anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile 3 aylık sözleşme imzaladı. Yılmaz Vural, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurarak, “41 Yıllık özlemi gidermek üzere” dedi.

Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşmıştı. Yeşil-beyazlılar, Yılmaz Vural ile 3 aylık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın ardından Vural, takımın başında ilk idmanına çıktı. İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip hafta sonu Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbağ, Yılmaz Vural ile 3 aylık bir anlaşma yapıldığını belirterek, “Camiamıza hayırlı olsun. Önceliğimiz memleketimizin takımını iyi yerlere getirmek. Çok şükür bugüne kadar geldiğimiz noktada bunları yönetim kurulumuzla başardık. Bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hocayla üç aylık bir birlikteliğimiz olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz. Tekrardan anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akın Çorap Giresunspor’u yeni hocası Yılmaz Vural’ın yardımcılıklarını yapacak isimlerde netleşti. Buna göre, Vural'ın yardımcıları şöyle:

"İlyas Kahraman, Cenk Özcan, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş, İzzet Karakulak."

27. TAKIMI...
Geçen yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.

Çelebi Yılmaz Vural 27 oldu...

5. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Kariyerinde 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve 2017-2018’de Göztepe’yi Süper Lig’e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

 

LeBron James'ten müthiş buzzer beater!

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