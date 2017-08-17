Çekya'yı, Dixon ateşe verdi! 12 Dev Adam...

31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonasına hazırlanan A Milli Erkek Takımımız, Çekya ile deplasmanda oynadığı özel maçı Bobby Dixon'ın son saniye üçlüğüyle 67-66 kazandı.
Ay-Yıldızlılar karşılaşmaya Bobby Dixon, Göksenin Köksal, Sinan Güler, Cedi Osman ve Semih Erden beşiyle başladı. İlk çeyrek 21-16, devre 33-31, 3. periyot 52-48 millilerin üstünlüğü ile geçildi. Son 9 saniyede skor 64-65 oldu. Dixon'ın son saniye üçlüğü skoru belirledi.
Cedi 19, Furkan Aldemir 11 sayıyla 12 Dev Adam'ın en skorer isimleri oldu. (Sözcü)