« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Basketbol>Çekya'yı, Dixon ateşe verdi! 12 Dev Adam...

Çekya'yı, Dixon ateşe verdi! 12 Dev Adam...

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol takımı, Çekya ile yaptığı hazırlık maçından Bobby Dixon'ın son saniye üçlüğü ile 67-66 galip ayrıldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonasına hazırlanan A Milli Erkek Takımımız, Çekya ile deplasmanda oynadığı özel maçı Bobby Dixon'ın son saniye üçlüğüyle 67-66 kazandı.

Ay-Yıldızlılar karşılaşmaya Bobby Dixon, Göksenin Köksal, Sinan Güler, Cedi Osman ve Semih Erden beşiyle başladı. İlk çeyrek 21-16, devre 33-31, 3. periyot 52-48 millilerin üstünlüğü ile geçildi. Son 9 saniyede skor 64-65 oldu. Dixon'ın son saniye üçlüğü skoru belirledi.

Cedi 19, Furkan Aldemir 11 sayıyla 12 Dev Adam'ın en skorer isimleri oldu. (Sözcü)

12 dev adamMilli TakımÇekyaBasketbol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL