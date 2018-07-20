Çekya’da yeni sezon, yeni sistem, CANLI YAYIN! Banko iddaa...
2010 yılından itibaren Çekya'ya damga vuran Viktoria Plzen, son 8 sezonda 5 şampiyonluk yaşadı. 2018/19 itibariyle, rekabeti arttırmak adına ligde değişikliğe gidildi. Detaylar ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Dukla Prag
- Genç isimlere yatırım yaptılar, takımın başına tecrübesiz Pavel Drsek getirildi.
- Savunma ağırlıklı takviyeler yaptılar, transfere çok para harcamadılar.
- Geçtiğimiz sezon düşme korkusu yaşadıktan sonra bu seneye de aktif olarak girmemeleri, yeni sezonda işlerinin zor olduğunu açıkça gösteriyor.
Viktoria Plzen
- Son 8 sezonda 5 şampiyonluk yaşayan Plzen, Çekya'da müthiş bir dominasyon yaptı.
- 2018/19 itibariyle, rekabeti arttırmak adına ligde değişikliğe gidildi. Normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek takımlar, ayrı bir turda şampiyonluk mücadelesi verecekler.
- Sezona hazırlık anlamında yaptıkları 7 maçın 6'sını kazandılar, bu 7 maçta tam 25 gol attılar. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne de direkt gruplardan katılacaklar.
- 14/15 sezonundan beri ligde Dukla Prag'la oynadıkları son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldılar, son 2 sezondur da Na Julisce'den kayıpsız dönüyorlar.
Saat 19:30'da başlayacak karşılaşma Nesine.com'dan CANLI olarak yayınlanacak!
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