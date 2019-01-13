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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Çekya Ligi'nden Alanyaspor'a!

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Çekya Ligi'nden Alanyaspor'a!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Çek forvet Josef Sural'i transfer etti.

Turuncu-yeşilli takım, Sparta Prag forması giyen 28 yaşındaki Çek futbolcu Josef Sural ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkisindeki eksikliği Sural ile giderdiklerini söyledi.

Kulüpler arasında yaklaşık 20 gün süren transfer görüşmelerini neticelendirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bize faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Josef Sural ise uzun süren transfer çalışmasının olumlu bitmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirtti.

İki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Sural, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim." diye konuştu.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. 

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