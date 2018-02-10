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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerVoleybol HaberleriÇekişmeli maçta Halkbank kazandı
Voleybol Çekişmeli maçta Halkbank kazandı
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Voleybol
10.02.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Çekişmeli maçta Halkbank kazandı

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Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 üstün giren Halkbank, son bölümde daha etkili oldu ve seti 25-21 kazanarak 1-0 öne
geçti.

İkinci sete daha etkili başlayan Arkas Spor, Bravo ve Sanchez'in sayılarıyla teknik molaya 12-9 üstün girdi. Halkbank ilerleyen bölümde 16-15 öne geçmesine rağmen Arkas Spor, son anlardaki etkili oyunuyla seti 25-22 önde tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette teknik molaya Petric ve Hernandez'in sayılarıyla 12-10 üstün giren Halkbank, son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 25-23 galip bitirdi ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette teknik molaya 12-10 geride giren Arkas Spor, rakibine 14-12 üstünlük kurdu. Halkbank'ın 15-15 beraberliği yakaladığı setin son bölümüne de 24-24 eşitlikle girildi. Oldukça çekişmeli geçen oyunda daha etkili olan Arkas Spor, seti 30-28 kazandı ve maça yeniden eşitlik geldi: 2-2

Son sete daha etkili başlayan ve 9-5 öne geçen Halkbank karşısında Arkas Spor 10-10 eşitliği yakaladı. Arkas Spor, bir kez maç sayısı kullanmasına rağmen seti 17-15 önde tamamlayan Halkbank, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Voleybol: Efeler Ligi - Arkas Spor: 2 - Halkbank: 3

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Jovovic, Bravo, Mert Matic, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Loh)

Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 30-28, 15-17

Süre: 138 dakika (24, 25, 31, 33, 25)

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