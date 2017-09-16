Çekişmeli geçen maçı kazananı, Pınar Karşıyaka oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Kupası'nın üçüncülük maçında Pınar Karşıyaka, Polonya temsilcisi Stelmet Zielona Gora'yı 75-70 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Dağder Dağlı, Egemen Ercan, Murat Danışan
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 11, Metin Türen 5, Wood 26, Jones 7, Egemen Güven 10, Berke Aygündüz 2, Hogue 14, Alp Karahan
Stelmet Zielona Gora: Florence 9, Moore 9, Matczak 3, Savovic 16, Dragicevic 14, Taylor, Mokros 5, Hrycaniuk 2, Zamojski 7, Koszarek 5
Beş faulle çıkanlar: 32.33 Jones, 35.39 Egemen Güven (Pınar Karşıyaka), 36.21 Dragicevic (Stelmet Zielona Gora)
1. periyot: 23-20
Devre: 41-33
3. periyot: 56-47