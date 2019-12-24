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GeriFutbol Çekik göz hareketi yaptı, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı!
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Futbol
aa-spor
24.12.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Çekik göz hareketi yaptı, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı!

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Çekik göz hareketi yaptı, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı!

FIFA, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hong Kong-Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç men cezası verildiğini açıkladı.

FIFA, 14 Kasım'da Hong Kong'da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapan Baqer'in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu.

Bahreynli futbolcunun ayrıca 30 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cezanın, Baqer'in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

 

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