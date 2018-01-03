« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Cedric Carrasso Angers yolunda

Cedric Carrasso Angers yolunda

Galatasaray'dan devre arasında ayrılması beklenen Cedric Carrasso, Fransa 1. Lig takımlarından Angers ile görüşüyor.

Spor Arena / DIŞ HABERLER
SON GÜNCELLEME

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Carrasso sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. Yabancı sınırlaması nedeniyle gözden çıkarılan Fransız file bekçisinin Fransa 1. Ligi takımlarından Angers ile görüştüğü ifade edildi.

RMC Sport'un haberine göre 36 yaşındaki kaleci sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak için kolları sıvadı. Cenk Gönen'in La Liga'ya transfer olmasıyla sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli kaleciyi renklerine katmıştı.

Galatasaray'ın Eray İşcan'ı yedeğe çekerek yabancı kontenjanında yer açması bekleniyor.

Carrasso Galatasaray formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor formasında 90 dakika forma giymişti.

Angers Fransa 1. Ligi'nde 19. sırada bulunuyor.

Ligue 1

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ