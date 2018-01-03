Cedric Carrasso Angers yolunda

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Carrasso sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. Yabancı sınırlaması nedeniyle gözden çıkarılan Fransız file bekçisinin Fransa 1. Ligi takımlarından Angers ile görüştüğü ifade edildi.
RMC Sport'un haberine göre 36 yaşındaki kaleci sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak için kolları sıvadı. Cenk Gönen'in La Liga'ya transfer olmasıyla sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli kaleciyi renklerine katmıştı.
Galatasaray'ın Eray İşcan'ı yedeğe çekerek yabancı kontenjanında yer açması bekleniyor.
Carrasso Galatasaray formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor formasında 90 dakika forma giymişti.
Angers Fransa 1. Ligi'nde 19. sırada bulunuyor.