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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.12.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Cedric Bakambu, Bursaspor'dan kopamıyor

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Cedric Bakambu, Bursaspor'dan kopamıyor

Bursaspor’un eski oyuncusu Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından Bursa’yı çok özlediğini yazdı. Chris Mavinga’nın kendisine yazması üzerine ise Bakambu, deneyimli savunmacıyı Bursaspor’a davet etti.

2014/15 sezonunda Bursaspor’da ter döken ve şu an futbol yaşamına Çin’in BJ Sinobo Guoan Kulübü’nde devam eden Cedric Bakambu, yeşil beyazlı camia ile bağlarını koparmıyor.

Sosyal medya hesaplarından Bursaspor paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında "Tatil için Bursa’ya gitmek istiyorum. Şehri çok özledim. Nasılsın timsahım?" ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine futbol hayatını MLS Ligi’nden Toronto’da sürdüren savunmacı Chris Mavinga "Açık açık onlarla yeniden sözleşme imzalamak istediğini söyle" yazarken, Bakambu’nun ise cevabı "Bursaspor’a gel Chris Mavinga" oldu.

Bu renkli diyalog kısa sürede yeşil beyazlı taraftarın gündemi haline gelirken, Bursasporlu taraftarlar Bakambu’ya yönelik sevgi mesajları gönderdi.

Cedric Bakambu, daha önce de Mesut Özil ve Ricardo Quaresma’yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Bursaspor’a davet etmişti.

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