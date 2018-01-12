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Cedric Bakambu Bursaspor’un ödediği toplam maaştan daha fazla para kazanacak

Timsah, bu sezon oyuncularına 17 milyon Euro (77.6 milyon TL) ödeyecek. Yeşil-Beyazlılar’da adını Avrupa’ya duyuran Cedric Bakambu ise Villarreal’den transfer olduğu Çin ekibi Beijing Guoan’da yıllık 18 milyon Euro (82.2 milyon TL) alacak.

Hürriyet Haber
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2014-2015 sezonunda Fransa Ligi ekiplerinden Sochaux’dan Bursaspor’a 1 milyon 800 bin Euro’ya transfer olan Cedric Bakambu, kısa sürede kariyerinde büyük bir zıplama yaptı. 2015- 2016’da Timsah’tan ayrılarak, 7 milyon 500 bin Euro’ya Villareal’in yolunu tutan Bakambu’nun gelecek durağı olan Çin’e transferinin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Bakambu’nun 4 yıllık anlaşma karşılığında senelik 18 milyon Euro’yu cebine koyacak.

KULÜBÜ 74 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Bursa’dayken 1 milyon Euro’nun altında kazanan yıldız oyuncu, eski takımının bu sezon tüm futbolcularına ödediği 1 yıllık maaş bütçesi olan 17 milyon Euro’yu da geride bıraktı. Fransız gazetesi L’Equipe, Bakambu’nun toplam 74 milyon Euro’ya Beijing Guoan’a imza atacağını belirtirken, bu paranın 40 milyon Euro’nun bonservis, 34 milyon Euro’sunun Çin’de yeni çıkan vergi yasası kapsamında Çin Futbol Gelişim Fonu’na ödeneceğini belirtti. (Not: 1 Euro=4.5 TL)

Futbol

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