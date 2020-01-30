Cedi'den mesajlı destek

Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin ardından NBA maçında unutulmaz bir gece yaşandı. Temsilcimiz Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland’ın, New Orleans’a 125-111 yenildiği maçta potalara, “Malatya” ve “Elazığ” panolara ise ‘’Elazığ, Malatya dualarımız sizinle’’ yazıldı. Bu anların sosyal medyaya düşmesinin ardından Türkiye’deki basketbolseverler de desteklerinden dolayı NBA’e tebrik mesajları yağdırdı. Cedi Osman, maçın ardından Twitter’dan ‘’Farkındalığımıza destek veren tüm Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkür. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum’’ paylaşımında bulundu.

400 BİN TL TOPLANDI



Cedi Osman, deprem felaketi sonrası Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıklayınca, bu çağrıya pek çok isim destek verdi. Kampanyada 400 bin TL toplandı.