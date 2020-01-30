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Basketbol
Koray DULKAR
Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Cedi'den mesajlı destek

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
Cedi'den mesajlı destek

NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçta reklam panolarına “Elazığ, Malatya dualarımız sizinle” yazıldı.

Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin ardından NBA maçında unutulmaz bir gece yaşandı. Temsilcimiz Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland’ın, New Orleans’a 125-111 yenildiği maçta potalara, “Malatya” ve “Elazığ” panolara ise ‘’Elazığ, Malatya dualarımız sizinle’’ yazıldı. Bu anların sosyal medyaya düşmesinin ardından Türkiye’deki basketbolseverler de desteklerinden dolayı NBA’e tebrik mesajları yağdırdı. Cedi Osman, maçın ardından Twitter’dan ‘’Farkındalığımıza destek veren tüm Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkür. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum’’ paylaşımında bulundu.

400 BİN TL TOPLANDI

Cedi Osman, deprem felaketi sonrası Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıklayınca, bu çağrıya pek çok isim destek verdi. Kampanyada 400 bin TL toplandı.

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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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