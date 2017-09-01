'Cedi ve Semih'in önemi çok büyük'

1- MOZGOV VE SHVED KISKACI
Rusya adına dış atışlarda Shved, boyalı alanda Mozgov, Türkiye'ye zorluk çıkartan isimler oldu. Türkiye ikinci çeyrek sonunda agresif savunmayla bu isimleri yavaşlattı.
2- ÜÇ İSİM FAULLERİ ERKEN ÜÇLEDİ
Tam saha savunma yaptıran ve Rusya'yı hataya zorlayan koç Ufuk Sarıca'nın 2. devrede zorlanacağı nokta, Semih, Sertaç ve Kenan'ın faulleri erken üçlemiş olmaları.
3- CEDİ'Lİ VE CEDİ'SİZ BAMBAŞKA
Türkiye'nin oyun stilini iki yönlü ele almak gerekirse, "Cedi'li oyun" ve "Cedi'siz oyun" diyebiliriz. Yıldız isim kenara geldiğinde özellikle hücumda zorlanıyoruz.
4- SEMİH'İN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK
Pota altında Türkiye'nin hem hücum hem de savunmada 'tutunduğu dal' olan Semih Erden, smaçları ve basket faulleri ile kritik anlarda oyuna tutunmamızı sağladı.
5- AGRESİF OYUNA DEVAM
Türkiye'nin Rusya karşısında ikinci yarıda etkili olmasının formülü; Tam saha baskı ve agresif savunmayı sürdürmesinden geçiyor. İlk devrede 9'da 2 isabet bulunan dış atışlarda yakalanacak ortalama isabet oranı galibiyetin bir diğer sırrı olabilir.