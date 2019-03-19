Cedi Osman'lı Cavs'tan Detroit'e büyük darbe
NBA'de Cleveland Cavaliers sahasında play-off mücadelesi veren Detroit Pistons'ı 126-119 mağlup etti.
Cavaliers'ta milli basketbolcumuz Cedi Osman bu sezon 15. kez 20 sayı barajını aşarak 5/5 serbest atış, 2/5 üçlük ve 5/9 ikilik isabeti ile karşılaşmayı 21 sayı 4 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ile tamamladı. Collin Sexton 27 sayı ile Cedi'yle birlikte galibiyette baş rolü oynarken, Nik Stauskas 17 sayı, Brandon Knight 16 sayı 4 ribaund, 5 asistle mücadele etti.
Doğu Konferansı'nda 6. sırada yer alan Detroit Piston'ta yıldız oyuncu Blake Griffin olmadığı maçta, Wayne Ellington 25 sayı, Andre Drummond 21 sayı, 21 ribaund, 5 asist ve Reggie Jackson 15 sayı, 3 ribaund, 4 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
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