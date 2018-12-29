Cedi Osman'lı Cavs yine kayıp!
Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Cleveland Cavaliers, Miami Heat deplasmanında 118-94 kaybetti ve üst üste beşinci yenilgisini aldı.
28 dakika süre alan milli basketbolcumuz Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Clarkson 18 sayı, Burks ise 17 sayı ile oynadı.
Miami Heat'te ise Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
DENVER EVİNDE KAYBETMİYOR
Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.
Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88
Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87
Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118
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