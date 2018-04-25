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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
25.04.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Cedi Osman'ın play-off heyecanı!

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Cedi Osman'ın play-off heyecanı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, ilk sezonunda play-off oynamanın çok önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

NBA play-off'ları ilk turunda Indiana Pacers'a karşı mücadele eden Cavaliers'ın 23 yaşındaki oyuncusu, NBA Avrupa organizasyonuna açıklamalarda bulundu.

Durumun 2-2 olduğu seride Pacers'a karşı birinci ve üçüncü maçta süre alan Cedi, "Bir çaylak olarak, play-off'larda olmak ve özellikle şampiyon bir takımda forma giymek benim için çok önemli bir tecrübe. Indiana'ya karşı zorlu bir mücadele içerisindeyiz ama burada olmak benim için gerçekten çok iyi bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Normal sezona kıyasla play-off'larda daha farklı bir oyun oynandığını aktaran milli basketbolcu, "Burada oyunun zor ve sert olduğunu gördüm. Hakemler oyunun böyle oynanmasına izin veriyorlar. Ama dürüst olmak gerekirse, THY Avrupa Ligi'nde oynarken de bu kadar sert bir oyun vardı ve orada da çok fazla faul yapılıyordu. O yüzden buna aşinayım, diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Cedi, NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Türk oyuncular Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile karşı karşıya gelmelerine ilişkin ise, "Ersan ile birkaç kez normal sezonda karşı karşıya oynadım. Birbirimizi savunuyorduk. Başka bir Türk oyuncuya, milli takımda birlikte oynadığınız birine karşı oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Ayrıca sezon boyunca Furkan'a karşı oynadım ve birbirimizi savunduk. Onlarla karşılıklı oynamak her zaman çok keyifli." şeklinde görüş belirtti.

Milli basketbolcu, NBA'de oynamayı hedefleyen Türk basketbolculara ilham kaynağı olduğunu hissedip hissetmediği konusunda, şunları kaydetti:
"Evet kesinlikle hissediyorum. Özellikle ben ve Furkan için geçerli. Tabii ki Ersan için de geçerli çünkü çok uzun süredir NBA'de oynuyor ve halen çok iyi işler çıkartıyor. Umarım Furkan ve ben de burada daha iyi işler çıkarırız ve Türkiye'deki gençlerin burada oynamayı daha çok istemelerini sağlarız."

Bu gece 02:00'de başlayacak olan Cleveland-Indiana, serinin 5. maçı CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak!

En Çok Oynanan Bahis
  • 899Cle Cavaliers - Ind Pacers
    3
    MS1
    1,25
    1528kez oynandı
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