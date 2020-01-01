Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 01.01.2020)

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.

Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.



- Furkan'ın takımı arka arkaya 3. maçını kaybetti



Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.

Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular.

Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.



- Sonuçlar



Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)

Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101