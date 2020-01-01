Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 01.01.2020)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.
Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.
Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
- Furkan'ın takımı arka arkaya 3. maçını kaybetti
Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.
Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular.
Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)
Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101
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