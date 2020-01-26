MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriCedi Osman'dan Kobe Bryant paylaşımı!
GeriBasketbol Cedi Osman'dan Kobe Bryant paylaşımı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 23:58,Son Güncelleme:/

Cedi Osman'dan Kobe Bryant paylaşımı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cedi Osman'dan Kobe Bryant paylaşımı!

NBA'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Kobe Bryant'ın ölüm haberi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği haberleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cedi Osman'ın paylaşımında "Lütfen bu haberin doğru olmadığını söyleyin" ifadelerini kullandı.

Cedi Osmandan Kobe Bryant paylaşımı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Cedi Osmandan Kobe Bryant paylaşımı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle