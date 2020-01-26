Haber Giriş: 26.01.2020 - 23:58,
Cedi Osman'dan Kobe Bryant paylaşımı!
NBA'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Kobe Bryant'ın ölüm haberi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği haberleri ile ilgili paylaşımda bulundu.
Cedi Osman'ın paylaşımında "Lütfen bu haberin doğru olmadığını söyleyin" ifadelerini kullandı.
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