Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması!

İşte Cedi Osman'ın açıklaması;

"Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!"





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