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Haber Giriş: 25.01.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması!

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Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması!

NBA'de forma giyen Cedi Osman, bu gece oynanacak Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her üçlük için Elazığ'daki deprem mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

İşte Cedi Osman'ın açıklaması;

"Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!"

Cedi Osmandan Elazığdaki deprem için yardım açıklaması

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