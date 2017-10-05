Cedi Osman: "Şok oldum..."

Cedi Osman, şunları söyledi:

“Calderon, Jeff Green, Derrick Rose ve diğer harika oyuncularla birlikte oynamak benim için çok zordu. Hepsi harika oyuncular ve ben de gerçekten çok heyecanlıydım. Evet kaybettik ama bu ilk maçımızdı. Benim için harika bir deneyim oldu.

Maça Shumpert sakatlanınca girdim. Beklemiyordum. Başta şok oldum ama sonra oynamaya devam ettikçe alıştım ve daha iyi hissettim. İlk maçım için güzel bir maç oldu. Olmam gerekenden biraz daha fazla heyecanlıydım ama sorun değil.

NBA’de basketbol çok daha hızlı. Avrupa’da oyun daha çok yarı sahada oynanıyor ama burada sürekli koşuyor ve hızlı hücum sayıları buluyorsunuz. Aslında bu benim için sorun değil, çünkü ben Avrupa’da da böyle oynuyordum. Ben çok enerjik bir oyuncuyum ve sahada koşmayı seviyorum. Bu yüzden bunun benim için sorun olacağını düşünmüyorum.”

Türkiye’de daha fazla süre bulduğu ve buradaki duruma nasıl alışacağı sorulan genç oyuncu, “Bu sorun olmayacak. En önemlisi kafa olarak hazır olmak. Ne zaman şans bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. 5, 10, 20 dakika hiç fark etmez. Hep hazır olacağım,” şeklinde konuştu.(Basketfaul)