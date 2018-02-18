Cedi Osman Sinan Erdem'de
NBA ekiplerinden Cleveland Cavailers’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde oynanacak Anadolu Efes-Tofaş mücadelesini takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu’na geldi.
PTT Erkekler Türkiye Kupası finalinde Cedi Osman, eski takımını yalnız bırakmadı. Bir dönem Anadolu Efes’te forma giymiş olan ve sezon başında NBA ekiplerinden Cleveland'a transfer olan milli basketbolcu Cedi Osman, PTT Erkekler Türkiye Kupası final müsabakası olan Anadolu Efes - Tofaş karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu’na gelerek tribünden takip etti.
Maç öncesi taraftarların büyük ilgisi ile karşılaşan Cedi, basketbolseverlerle fotoğraf çektirdi.
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