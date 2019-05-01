Cedi Osman: LeBron gelmeyecek ama...

NBA'de Cleveland Cavaliers ile başarılı bir sezon geçiren, daha ikinci yılı olmasına rağmen 30 dakikanın üzerinde sahada kalıp, ilk beşe yerleşen Cedi Osman Fanatik Gazetesi'nden Gökhan German'a verdiği röportajda; LeBron'un gitmesiyle ilk beşte kendisine yer açıldığını ve bunu iyi değerlendirdiğini belirtti. Murat Akbaş'ın fotoğrafladığı Cedi Osman röportajı şöyle:

"DÜNYA KUPASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Çin'de yapılacak olması da, bütün gözlerin orada olmasına neden olacak. Çünkü çok büyük bir market. Artık NBA oyuncularının ilk durağı Çin oldu. ABD ile aynı grupta bulunmamız heyecanı daha da artırıyor. Kolay bir grup değil. Çek Cumhuriyeti de güçlü bir takım. Onlarla Almanya'da turnuva oynamıştık. ABD'nin gücü zaten belli. Japonya'yı ise çok tanımıyoruz. İlk iki gruptan çıkalım, sonra her şey olabilir. İlk grupta zorlanırız ama çıkacağımıza inanıyorum. Diğer taraftan da Yunanistan kesin olur, Brezilya-Karadağ arasında bir mücadele yaşanır. Orada da ABD'nin 1. olacağını düşünüyorum, sonra ikincilik için de bizimle birlikte Yunanistan, Karadağ ya da Brezilya arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacaktır. Bu iki gruptan çıktıktan sonra zaten 16 takım arasına kalıyoruz, sonra da tek tek oynanacak maçlarda her şey olabilir."

"ABD İYİ KADROYLA GELECEK"

"LeBron gelmeyecek ama ABD'nin en iyi kadrosuyla katılacağını düşünüyorum. Çünkü oranın önemli bir pazar olduğunu tekrar söyleyeyim. Şimdi bile NBA oyuncuları birkaç günlüğüne sürekli Çin'e gidip reklam çalışmalarına katılıyorlar. Ben çok iyi oyuncuların geleceğine inanıyorum..."

"MİLLİ FORMA GURUR VERİCİ"

"Ben Milli Takım'da oynamaktan her zaman çok büyük zevk aldım ve gurur duydum. Benim için büyük anlamı var ve o ortamın içinde bulunmayı seviyorum. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Play- Off'larda da oynadığınız takdirde, zaten 82 normal sezon maçı bir anda 100 maçlara yaklaşıyor ve yaş ilerledikçe bu tempoyu kaldırmak zorlaşıyor. Bu nedenle gelemeyen kişilere de hak veriyorum. Ancak ben şunu söyleyebilirim ki, sağlıklı olduğum her zaman Ay-Yıldızlı formayı seve seve giyeceğim."

"FURKAN KONTRAT ALIR"

"Furkan için çok şanssız bir sezon yaşandı. Tam oynamaya başladığı dönemlerde sakatlıklar geçirdi. Ama görev aldığı bölümlerde neler yapabileceğini herkese gösterdi. O yüzden ben kesinlikle Furkan'ın serbest oyuncu olsa da, çok rahat, istediği gibi bir kontrat alabileceğini düşünüyorum..."

"GOLDEN STATE ŞAMPİYON OLUR"

"Doğu'da Boston şampiyon olur diye düşünüyorum. Gönlümden geçen Furkan'ın takımıyla (Philadelphia) Ersan abinin takımının (Milwaukee) karşılaşması. Ama bence Boston çıkacak gibi gözüküyor. Zaten Philadelphia'ya çok ters düşüyorlar, onlara karşı sürekli kazanıyorlar. Bucks önünde de Antetekoumpo'ya karşı daha fizikli oyuncularının olduğunu ve bunun artısını yaşayacaklarını düşünüyorum. Boston'un NBA finalindeki rakibi ise bence Golden State olur ve zaten şampiyonluğu da onlar kazanır."

"LeBron'un gitmesi iyi oldu"

"Takım olarak çok iyi olmasa da bireysel olarak çok iyi bir sezonu geride bıraktığımı düşünüyorum. Benim için önemli olan ilk iki sezonu orada başarıyla bitirmekti. İlk başlarda inişler çıkışlar yaşadım ama sezonu iyi bitirdim. Başarılı olduğumu düşünüyorum. LeBron'un gitmesi benim için iyi oldu aslında. İlk beşte yer açıldı ve bunu değerlendirdim. 30 dakikanın üzerinde süre aldım. Bu benim hedeflerimden biriydi ve verilen şansı iyi değerlendirdim."

"HEDEFİM ŞEHRİN SEMBOLÜ OLMAK"

"Şehirle ve takımla çok iyi bir ilişkim var. Takım arkadaşlarım olsun, staff olsun, şehirdeki taraftarlar olsun, hepsiyle çok iyi bir ilişkim var ve Cleveland'da kalıcı olmak istiyorum. Sonuçta 4 sene üst üste şampiyonluğa oynamış bir organizasyonun içinde yer alıyorum ve benim için burada bulunmak önemli. Tabii ki hedefim kalıcı olup, o şehrin sembollerinden biri haline gelmek."

"KOLAY SAYI VERMEM"

"Aslında 4 numaralı pozisyonda oynamaya Avrupa'dan alışkındım. Milli Takım'da da bu pozisyonda süre alıyordum. Savunmada zorlandım aslında. Benden uzun ve kalın oyuncuları tutmakta zorlandım. Ama mücadele etmeyi bırakmadım. Tutamasam bile en azından faul yapıyordum. Kolay sayı imkanı vermemeye çalışıyordum."

"HARDEN'I SAVUNMAK ZOR"

"James Harden'ı tutmak çok zor. Onu savunmak gerçekten çok zor. Ne yapacağını kestiremiyorsunuz. DeMar DeRozan'ı da savunmak kolay değil. Onunla da bu sezon ilk kez karşılaştık ve zorlandım gerçekten. Geçen yıl da bu sene de aslında çaylak sezonuma rağmen karşı takımın en iyi oyuncularını tutmak zorunda kaldım. LeBron'u pek tutmadım ama onun karşısında olduğum anlarda da çok zorlandım. Bu üçünü söyleyebilirim.