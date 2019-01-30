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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Cedi Osman kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Cedi Osman kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, bu sezon NBA'de sergilediği performansla göze çarpıyor. Etkili oyunuyla takımına önemli katkı sağlayan Cedi Osman'ın kim olduğunu merak eden sporseverler, genç basketbolcuya dair bilgi almak adına internetten araştırma yapıyor. Peki, Cedi Osman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte, Cedi Osman'ın biyografisi...

Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken,  Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.

Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.

2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

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