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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
26.01.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Cedi Osman kariyer rekoru kırdı, galibiyete yetmedi!

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Cedi Osman kariyer rekoru kırdı, galibiyete yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 100-94 kaybettikleri Miami Heat maçında 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist üretti.

Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Miami Heat, deplasmanda ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 100-94 mağlup etti.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı.

Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

BUCKS, SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI!

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Charlotte Hornets'ı 108-99 yenerken üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Malcolm Brogdon'un 19, Eric Bledsoe'nun 18 sayıyla oynadığı maçta 9 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Hornets'ta Nicolas Batum 19, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 16'şar sayılık performans sergiledi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Orlando Magic-Washington Wizards: 91-95
Brooklyn Nets-New York Knicks: 109-99
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 94-100
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 101-106
Houston Rockets-Toronto Raptors: 121-119
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 96-99
Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 106-101
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 108-99
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 132-95
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 106-102 

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